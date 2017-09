México: terremoto de 8,4 grados remeció el sur de la capital

Un sismo de magnitud 8,4 en el sur de México remeció el jueves por la noche varios estados del país, incluyendo la capital, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). La gente tuvo que huir de los edificios y parte de Ciudad de México se quedó sin electricidad.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) estimó la magnitud del terremoto en 8,4, con epicentro 165 kilómetros (102 millas) al oeste de Tapachula, en el estado sureño de Chiapas, a 35 kilómetros de profundidad, según AP.

Protección Civil dijo que era el sismo más fuerte que golpeaba al país desde el devastador terremoto de 8.1 grados de 1985, que azotó con fuerza a la capital mexicana.

En un primer momento se desconoce si hay víctimas. En Ciudad de México, decenas de personas salieron a las calles en medio de la oscuridad tras escuchar la alerta sísmica, que advierte de la inminencia de un movimiento telúrico, con el temor de que sus edificios se derrumbaran, según constataron AFP y Reuters.

"No había estado nunca donde la tierra se movía mucho. Al principio me reí pero cuando las luces se apagaron no supe qué hacer", dijo a Reuters Luis Carlos Briceño, un arquitecto de 31 años de edad que visitaba la capital.

Tampoco se reportaron daños materiales en los estados de Oaxaca, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala ni el Estado de México, salvo algunos cortes eléctricos en la capital, según indicó en varios tuits el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, que alertó sobre el riesgo de réplicas.

SISMO DE 7,3 EN GUATEMALA Y CENTROAMÉRICA

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico dijo que existe la posibilidad de que se registren olas generalizadas y peligrosas de maremoto en las costas de México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras y Ecuador.

El sismo también se notó en la mayor parte de Guatemala. El temblor registrado fue de 7,3 en la escala abierta de Richter, según la primera información del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

El director del Instituto de Sismología, Eddy Sánchez, indicó a la prensa que la zona más afectada era la región de Occidente, donde preocupaba la condición de las viviendas, aunque aún se estaban evaluando los daños.

(Fuente: AP / Reuters / AFP)