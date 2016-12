Diario El Expreso

Andrés Velásquez: No lograrán intimidarme con acusaciones falsas

El dirigente del partido la Causa R, Andrés Velásquez, rechazó la acusación del presidente de la República, Nicolás Maduro, quien responsabilizó a los dirigentes de esa tolda por los hechos irregulares en el estado Bolívar.

En ese sentido, expresó que su lucha es democrática y que no lograrán intimidarlo con falsas acusaciones. "No comparto ni auspicio vandalismo. Mi lucha es democrática. A mi no me van a intimidar con sus falsas acusaciones", comentó en su cuenta de Twitter.

"¿Dónde estaba el gobernador y las fuerzas públicas? Acusaciones infundadas no me callarán", se preguntó el dirigente.