Presidente Maduro rechazó "hechos extraños" en la Asamblea Nacional

Caracas.- El presidente de la República condenó la violencia registrada en la sede de la Asamblea Nacional este miércoles, cuando grupos manifiestamente adeptos a la revolución socialista que lidera, irrumpieron a la fuerza en esas instalaciones, atacaron a golpes y robaron a los presentes.

Son “hechos extraños, siempre extraños, donde está la oposición”, comenzó a decir el Jefe de Estado, cuando pronunciaba su discurso tras el desfile cívico-militar que se realizó en el Paseo Los Próceres a propósito de conmemorarse hoy los 206 años de la Firma del Acta de la Independencia.

“Unos hechos de riña, de violencia. Yo condeno absolutamente esos hechos, hasta donde los conozco en este momento. Yo no voy a ser nunca cómplice de ningún hecho de violencia, los condeno y he ordenado su investigación y que se haga justicia. Paz, quiero paz para Venezuela, no acepto violencia de nadie, que lo sepa el mundo y el pueblo (...). Que se investigue y se diga la verdad”, subrayó el presidente Maduro.

A continuación agregó que quisiera que de igual manera la oposición condenara una gran cantidad de hechos de violencia de la cual la acusa como responsable.

“Quisiera que la oposición condenara los hechos de violencia cuando asaltan unidades militares como La Carlota y ellos callan, o cuando asaltan hospitales infantiles y maternos. Quisiera que la ‘derecha’ condenara el ataque terrorista con bombas y balas de un criminal que estamos buscando contra la sede del TSJ donde casi asesina a niños, mujeres y trabajadores; que condenara de inmediata la quema de autobuses del sistema de Metro; que condenara la quema de 30 almacenes de los CLAP donde se perdieron más de 4 millones de CLAP que estaban listos para ir a los hogares”, detalló

Igualmente acusó a la oposición de “armar a grupos” de jóvenes, y de ser corresponsable de sus muertes, “como el de ayer en Táriba por explosión de armas caseras que le entregan los dirigentes de la oposición a jóvenes que pagan con drogas y con dinero mal habido”, afirmó.

“Sí, yo quisiera que la ‘derecha’ tuviera un poco de honor y de paz”, expresó sobre todo esto, reiterando que lo que quiere es paz, diálogo y tolerancia entre todos.

Activación del Plan República para la Constituyente

A propósito de la magna fecha que se celebra este 5 de julio, el presidente de la República señaló que "a 206 años del día en que se marcó el destino de esta tierra independiente, estamos de pie y más rebeldes y solidarios que nunca".

Ya casi al terminar se refirió al proceso de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y aseguró que “la paz y el futuro de prosperidad” están ligados a ella. Llamó a activar de una vez el Plan República “porque en Venezuela el 30 de julio habrá Asamblea Nacional Constituyente”, dijo.

Fuente eluniversal