Edisson Torrealba: "Se ha mejorado la distribución de agua"

En los próximos días será revisado el plan de racionamiento de agua en Caracas, que se viene aplicando desde el año 2014, porque se ha mejorado la distribución del servicio, aseguró el presidente de Hidrocapital, Edisson Torrealba, quien es mayor de la Aviación y tiene siete meses en el cargo.

- ¿El plan de racionamiento de agua hasta cuándo se mantendrá?

- Este plan se mantiene en teoría, pero en la práctica ya hemos ido mejorando el servicio de agua en muchos sectores, disminuyendo los ciclos de menos agua y aumentado los ciclos de más agua, eso ya es palpable. Estamos verificando de forma muy precisa cuáles han sido esos sectores beneficiados para nosotros actualizar ese nuevo plan de distribución de agua. No lo llamemos racionamiento es un plan de abastecimiento. Lo vamos a actualizar porque hemos mejorado la distribución del servicio agua.

- ¿Cómo están los niveles de los embalses?

- Durante este año, Camatagua, que abastece al 70% de la población de Caracas, ha superado el récord en cuanto al aumento de nivel, lo que significa que nos garantiza tener una reserva estratégica importante en caso que podamos enfrentar en los próximos años un fenómeno de sequía. Además de Camatagua y La Mariposa. tenemos La Pereza, que últimamente ha generado mucha matriz de opinión a través de los medios. Este embalse llegó a niveles bajos debido a unas fallas que se presentaron en el Sistema Tuy II, porque este reservorio se alimenta de Taguaza. Producto de las fuertes lluvias se produjeron algunas fallas que nos han obligado a garantizar el agua hacia la ciudad y dejar de bombear menos agua hacia el embalse; sin embargo, no se ha secado, incluso ya se normalizó. Ese es un embalse donde el Instituto Municipal de Aguas de Sucre (Imas) capta agua y la trata de manera independiente. Ellos tienen una planta de tratamiento que tiene deficiencias en cloración y la dosificación de otras sustancias que son necesarias para que el agua se potabilice y por eso en sectores de Filas de Mariche y esas zonas del municipio Sucre existían muchas quejas, el agua estaba saliendo más que amarillenta y casi marrón, al no tratarse bien sale prácticamente cruda.

- Han denunciado que La Mariposa está inoperativa

- Eso es completamente falso, en ningún momento se ha paralizado la distribución de agua de La Mariposa. Lo que se paralizó fue el Sistema Tuy I por unos 10 días, debido a las fallas de la tubería que alimenta este embalse del río Tuy. Bausson (Norberto Bausson, quien hizo la denuncia) no es la fuente oficial para hablar del tema porque él fue el último vicepresidente de la Quinta República.El embalse es un reservorio de agua que se abastece a través del Sistema Tuy I , que es el más antiguo de Hidrocapital. No es mentira que durante los últimos días ha disminuido sus niveles por algunas fallas de la tubería de 48 pulgadas que alimenta este embalse del río Tuy. En las tres últimas semanas, debido a las fuertes lluvias que se han registrado en la zona, se presentó una avería. Allí se repararon varias fallas que nos obligó a parar la entrada de agua al embalse. Sin embargo, se ha mantenido la distribución de agua tal como fue planificada cuando se activó el plan de abastecimiento en 2014.

- En algunos sectores de Caracas se han quejado del mal olor del agua. ¿Ustedes garantizan la calidad de agua en este momento?

-Sí, tuvimos algunos fenómenos producto de las fuertes lluvias que se presentaron donde el agua estaba saliendo un poco amarillenta, pero eso no significa que esté contaminada. Incluso hubo empresas privadas que captaron alguna muestras y le hicieron el análisis bacteriológico y de calidad de agua y verificaron que está en los estándares de calidad excepto en el color porque el agua debe ser transparente. Nosotros armamos un equipo multidisciplinario que se dedicó a verificar por qué estaba sucediendo y se determinó que hay una especie de reacción química más profunda que el cloro cuando se le pone al agua que le da ese color amarillento, pero eso no significa que no esté potable. Cumple con los estándares de potabilización que nos exige la norma. Se detectó el punto crítico y eso ya se solucionó, sin embargo, seguimos trabajando en función de que el servicio sea 100% potable como corresponde y que la población tenga mayor confianza, que el agua que sale por la tubería sea tan confiable que tenga la capacidad de tomarse un vaso de agua del chorro, hacia allá estamos apuntando y mejorando.

-¿Cuántas averías se registran en Caracas?

-Solo en Distrito Capital se reportan mil averías de agua potable y servida que constantemente atacamos. Tenemos diferentes áreas de acción con las cuadrillas de mantenimiento y principalmente las que generan mayor pérdida de agua. Estamos trabajando en una campaña donde exhortamos a las personas a que se dediquen a solventar las fugas que tienen internamente en sus viviendas. Muchas veces nos llegan reportes de botes de agua potable, pero cuando vamos al fondo nos encontramos que son tuberías de las viviendas.

-¿Actualmente cuánta agua está recibiendo Caracas?

-Estamos hablando que Caracas está recibiendo por encima de los 16 mil litros de agua por segundo, lo cual se ha mejorado. Pero esas mejoras en cuanto a la producción de agua no son visibles, porque si no reparamos las pérdidas que tenemos internamente en las viviendas el agua se va seguir perdiendo. A veces no tenemos buenas presiones de agua hacia ciertos sectores porque hay un sistema de bombeo que depende de una presión de agua, de un caudal, que si tengo por un lado pérdidas por tomas ilegales o por fugas internas en las viviendas se puede afectar al mismo vecino. Cuando sumamos todos esos litros de agua que se pierden entonces estamos hablando de que, en alguna manera, existe una afectación en cuanto a los miles de litros de agua que requiere la ciudad y, si vamos más allá y hacemos un cálculo de lo que nosotros producimos y abastecemos, es agua que debía ser suficiente para abastecer a toda la población. Esos 16 mil litros son suficientes para abastecer a toda la población, lo que tenemos es que atacar las averías internas y externas.

