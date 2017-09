Ángel Oropeza: Gobierno no cumplió con condiciones para un diálogo

Caracas.- El coordinador político de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Ángel Oropeza, aseguró que la oposición no asistió a República Dominicana este miércoles porque el Gobierno no cumplió con las condiciones que se habían establecido para iniciar un diálogo.

Durante una entrevista en el programa Vladimir a la 1 transmitido por Globovisión, detalló que entre los acuerdos están: las sustituciones electorales donde se le permita al candidato aparecer en la tarjeta de los partidos que apoyan su candidatura. “Es un trámite que siempre se ha hecho y el CNE (Consejo Nacional Electoral) no lo está permitiendo”, dijo.

Oropeza destacó que lo anterior es una herramienta para que la oposición no gane las elecciones. “El Gobierno no inhabilitará para ahorrarse explicaciones ante la comunidad internacional por eso opta por este mecanismo que es una violación flagrante a la ley”, cuestionó.

También resaltó que el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, y la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez, se comprometieron delante de otros expresidentes a liberar a los "presos políticos", pero que eso tampoco fue cumplido.

Asimismo, informó que no se realizó la conformación de los países garantes que debía establecerse para el inicio de un proceso de negociación por lo que ve muy difícil que se terminen dando acuerdos entre Gobierno y oposición porque “su palabra está devaluada, y la oposición gana al no asistir porque no sigue prestándose para el juego del Gobierno”.

Resaltó que desde la MUD quieren que se cumplan las leyes y la Constitución, por eso reiteró que quieren “elecciones libres, respeto al Parlamento, que se liberen los presos políticos y que haya comida en los anaqueles”.

“No es tanto que se vaya (Nicolás) Maduro, es que se respete la voluntad popular, que la gente escoja y no que la obliguen”. Al mismo tiempo, recordó que el cambio político se logra moviendo diferentes piezas que contienen: la presión de calle, presión internacional, presión electoral, presión social y negociación.

Con respecto a las sanciones que han puestos otros países contra Venezuela, acotó que son consecuencias de las acciones emitidas por el Gobierno de Nicolás Maduro.

Por otra parte, reconoció que desde la coalición opositora han cometido errores de los cuales afirmó “están aprendiendo de ellos”, pero resaltó que ninguno es más grande “que permitir que Maduro continúe en el poder”.

El también psicólogo exhortó a los ciudadanos participar en las elecciones regionales porque a su juicio “el voto es un medio para desfalcar al poder, un acto de rebeldía contra un Gobierno que no quiere elecciones”.

“Esta elección no es para salir de Maduro, es para colocarlo en un aprieto en conjunto con la presión internacional”. Por ello no ve correcto que la abstención juegue un papel importante en los comicios próximos a celebrarse el 15 de octubre.

Oropeza explicó que están luchando para que se respete el marco legal y haya testigos internacionales, pero acotó que si hay una gran participación “no hay trampa ni CNE que pueda con la voluntad popular”.

Fuente eluniversal